Wuling New Confero S mulai Masuk Pasar di Surabaya, Desain Eksteriornya Atraktif dan Berjiwa Muda

Mobil Wuling seri New Confero S dipamerkan di atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya.

SURYA.co.id | SURABAYA - MPV terbaru Wuling Motors (Wuling) secara resmi meluncurkan New Cobfero S di Surabaya, Jawa Timur.

Wuling berkolaborasi dengan PT Arista Jaya Lestari, PT Putra Perdana Indoniaga, dan PT Berkat Langgeng Sukses Sejati sebagai mitra diler di Surabaya untuk memperkenalkan MPV andalan Wuling ini di Tunjungan Plaza 3.

Wuling New Confero S ‘The Real Spacious Family MPV’ diniagakan mulai dari Rp180.800.000 (OTR Surabaya).

“Kami menghadirkan New Confero S yang mengusung incredible space for new excitement untuk memberikan pengalaman berkendara yang semakin menyenangkan bersama keluarga," kata Johan Fithra Zulfikar, Area Manager Wuling Jawa Timur, Kamis (18/3/2021).

Seiring dengan semangat ‘Drive For A Better Life’, pihaknya berharap dapat memenuhi kebutuhan konsumen untuk melaju menuju kehidupan yang lebih baik bersama The Real Spacious Family MPV..

Perihal ubahannya, sentuhan berbeda terlihat pada desain eksterior New Confero S yang membuatnya terlihat atraktif dan berjiwa muda.

Yakni desain bumper depan yang memberikan nuansa bold, bentuk grille yang dinamis, lampu utama yang mengusung aksen baru serta Daytime Running Light (DRL) yang unik.

MPV andalan Wuling ini tetap memiliki kabin yang lapang hingga baris ketiga dengan pilihan konfigurasi bangku 8-seater

dan 7-seater dengan captain seat yang dibalut synthetic leather.

Kesan modern dan berkelas pun terlihat berkat pengaplikasian desain interior yang bernuansa gelap, aksen karbon merah pada ornament kabin serta dengan aksen jahitan merah pada kursi.

Beragam fitur penunjang kenyamanan berkendara lainnya turut dihadirkan di produk ini, yakni rear parking camera, head unit 8” touchscreen, audio control & answering call button, electric adjustable foldable mirror, dan driver seat height adjuster.