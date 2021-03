Setelah Dihentikan Kemensos, Pemprov Jatim Akan Santuni Korban Meninggal Akibat Covid-19

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) merespon cepat polemik terkait santunan untuk korban meninggal karena covid-19 yang dihentikan oleh Kementerian Sosial.

Pasalnya, Pemprov Jatim akan memberikan santunan bagi ahli waris korban meninggal akibat covid-19 dengan nominal Rp 5.000.000 per orang.

Hal ini menjadi keputusan yang diambil Pemprov Jatim dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, sebagai bentuk perhatian dan santunan dari pemerintah bagi korban meninggal dunia.

"Jadi setelah ada surat edaran penghentian santunan bagi korban meninggal oleh Kementerian Sosial, Pemprov Jatim Ibu Gubernur ingin meringankan beban para ahli waris korban dengan memberikan santunan sebesar Rp 5.000.000," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Alwi, Rabu (17/3/2021).

Di Jawa Timur sendiri, data sampai dengan tanggal 4 Maret 2021, jumlah korban meninggal akibat covid-19 mencapai dari 9.212 orang. Tapi, yang sudah mengajukan permohonan untuk mendapat santunan dan diproses hingga adanya penghentian santunan, ada sebanyak 2.144 orang.

"Maka kami putuskan dalam pemberian santunan ini, akan kami laksanakan secara bertahap. Prioritas pertama, santunan dari pemprov itu kami berikan pada yang sudah mengajukan permohonan, yaitu sebanyak 2.144 orang," tegas Alwi.

Untuk itu, Pemprov Jatim telah memberikan surat edaran kepada bupati/ wali kota agar segera mengusulkan nama-nama korban ahli waris akibat covid-19 dari 2.144 orang itu.

Sebenarnya Dinsos Jatim sudah memiliki datanya by name by address. Namun, Pemprov Jatim ingin ada pengajuan ulang.

"Jika 2.144 itu selesai tersantuni, maka kami akan melaksanakan untuk tahap selanjutnya, untuk sekitar 7 ribuan lebih korban yang belum tersantuni dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah," tegas Alwi.

Artinya, nanti akan dilihat apakah seluruh korban telah tersantuni semua dengan anggaran hingga akhir tahun. Jika tidak bisa selesai tahun ini maka Pemprov Jatim akan ajukan di anggaran Tahun 2022.

"Santunan ini akan menggunakan dana bantuan tidak terduga. Semua dana santunan untuk korban covid-19 ini dari APBD Pemerintah Provinsi. Tapi kalau pemkab/pemkot mau menambahkan, kami mempersilakan," tandasnya.