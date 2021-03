Sosok Maria Nathania Pradita Wibowo Belajar Tradisi Korea

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Menjadi wisudawan berprestasi ternyata tak harus selalu bergulat pada rutinitas akademik.

Hal inilah yang dirasakan Maria Nathania Pradita Wibowo yang menjadi wisudawan berprestasi Fakultas Psikolog Universitas Airlangga pada wisuda periode Maret 2021.

Maria mengungkapkan selama menempuh studi ia tak hanya fokus meningkatkan pengetahuannya melalui materi kuliah.

Ia juga rutin mengikuti di luar kampus yang meningkatkan pengalamannya.

Seperti mengikuti summer program di Inha University Korea Selatan bersama teman-temannya

"Kami disana ikutin program selama hampir 1 bulan. Kami disuruh untuk pilih dua mata kuliah dari beberapa mata kuliah yang ditawarkan. Kebetulan saya ambil mata kuliah “Introduction To K-pop Drama and It’s Multicultural Aspects” dan “Reading Korean Culture Through Korean Dance”," kenang gadis kelahiran Jakarta ini.

Di Korea Selatan, ia belajar banyak mengenai budaya yang belum ia ketahui sebelumnya.

Pasalnya saat berangkat, pandangan dan pengetahuan akan Korea Selatan masih sedikit.

"Ikut program ini bener-bener membuka wawasan saya dan saya juga bertemu banyak teman dari berbagai negara yang sangat pintar dan talented," urainya.

Selain belajar, ia mengaku juga tak melewatkan kesempatan menjelajahi negara yang sedang tren dengan pariwisata dan induatri hiburannya tersebut.