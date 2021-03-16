Lirik dan Chord Lagu
Lirik dan Chord Lagu What The Hell - Avril Lavigne 'All My Life I've Been Good' Viral di TikTok
A D All my life i've been good F#m D but now Whoaaaa What the hell A D F#m What? what? F#m D what? What the hell!
SURYA.co.id, - Berikut Lirik dan Chord Lagu What The Hell yang dinyanyikan oleh Avril Lavigne, Viral di TikTok.
Avril Lavigne merupakan artis dan penyanyi papan atas pada medio tahun 2000an.
Populer dengan gaya Emo, Avril Lavigne masih eksis berkarya hingga saat ini.
Lagu What The Hell merupakan lagu pop yang dirilis oleh Avril Lavigne pada tahun 2011 silam.
Selang satu dekade, lagu What The Hell kembali populer usai Viral di TikTok.
Langsung saja, berikut Lirik dan Chord Lagu What The Hell dari Avril Lavigne
Chord What The Hell - Avril Lavigne
A D
You say that I'm
F#m
messing with your head
D
(yeah yeah yeah yeah)
A D
All cause I was making
F#m
out with your friend
D
(yeah yeah yeah yeah)
A D
Love hurts whether it's
F#m
right or wrong
D
(yeah yeah yeah yeah)
A D
I can't stop cause
F#m
I'm having too much fun
D
(yeah yeah yeah yeah)
A
You're on your knees
D
begging please
F#m D
"stay with me"
A
but honestly I just
D F#m D
need to be a little crazy
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