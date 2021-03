Creative Talkshow Bank Jatim-Harian Surya: Ciptakan Spirit Baru Pelaku Usaha melalui Jatim Garage

SURYA.co.id | SURABAYA - Menciptakan spirit baru pelaku usaha khususnya generasi milenial, Bank Jatim dan Harian Surya menyelenggarakan event Jatim Garage.

Satu di antaranya menggelar Creative Talkshow bertajuk "Managing Business Continuity and Finance During Pandemi" bersama para Founder UMKM lokal Go Nasional.

PIC Creative Talkshow, Nazmi Erland mengungkapkan kehadiran talkshow ini ditujukan untuk dapat mendorong spirit para milenials dalam melakukan bisnis maupun investasi.

Menurutnya, situasi Pandemi Covid-19 seperti sekarang memaksa masyarakat harus tetap dirumah sehingga telah merubah gaya hidup masyarakat yang bergerak ke arah digitalisasi khususnya pada generasi milenial.

Selama ini Bank Jatim memiliki banyak stigma di masyarakat sebagai Bank milik pemerintah yang kurang up to date dalam layanan perbankan khususnya layanan e-channel serta dikenal sebagai Bank Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, kini Bank Jatim melakukan beberapa upaya untuk merubah stigma tersebut yaitu dengan memperkenalkan Tabungan SiKlus.

"Kami ingin mengenalkan produk tabungan siklus dan layanan e-channel QRIS Bank Jatim kepada masyarakat.

Dimana seluruh transaksi pada event ini menggunakan layanan produk e-channel Bank Jatim yaitu virtual account dan QRIS Bank Jatim," kata Nazmi kepada SURYA.co.id, Selasa (16/3/2021).

"Kami ingin menunjukan bahwa benefit menggunakan virtual account dan QRIS Bank Jatim itu cepat, mudah dan aman," imbuhnya.

Talkshow yang rencananya akan digelar di hotel Kampi Surabaya ini akan disiarkan secara langsung melalui website www.jatimgarage.id pada Kamis (18/3/2021) pukul 16.00 WIB.

"Narasumber acara nanti akan diisi oleh Nanang Suherma, Owner Ayam Goreng Nelongso dan Jazil Maksum, Founder Jokopi. Selain itu ada juga GIVEAWAY 1 unit iPHONE 12 PRO untuk peserta yang beruntung," ujarnya.

"Peserta yang ingin ikut serta bisa melakukan registrasi dengan mengisi nama, email, dan nomer telfon saat membuka website di www.jatimgarage.id," tutupnya.