Chord Lagu Benciku Untuk Mencinta - Naif Kunci C, Aku Tak Tahu Apa yang Terjadi, Antara Aku dan Kau

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Benciku Untuk Mencinta - Naif dengan kunci dasar C.

Lagu Benciku Untuk Mencinta - naif dirilis sejak 2005 silam dan masih sering dinyanyikan hingga kini. Berikut selengkapnya.

Intro:

C Am C F Fm Em G

C

Oh… betapa saat ini

Am F

ku benci untuk mencinta

Fm Em G

mencintaimu

C

Oh… betapa ku saat ini

Am F

Ku cinta untuk benci

Fm Em G

Membencimu

Reff:

C E

Aku tak tahu apa yang terjadi

Am C

Antara aku dan kau

F

Yang ku tahu pasti

Fm C G

Ku benci tuk… mencintaimu

Musik : C G Bb Am Dm A C G

Em Am Bb F G

Reff:

C E

Aku tak tahu apa yang terjadi

Am C

Antara aku dan kau

F

Yang ku tahu pasti

Fm C G

Ku benci tuk… mencintaimu

C E

Dan aku tak tahu apa yang terjadi

Am C

antara aku dan kau

F Fm C Em Am

Yang ku tahu pasti ku benci tuk mencintaimu

F Fm C Em Am

Yang ku tahu pasti ku benci tuk mencintaimu

F Fm C

Yang ku tahu pasti ku benci tuk mencintaimu

Outro: C Am F Fm C

C E Am C F Fm C