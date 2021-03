Lirik dan Chord Lagu Jika - Melly Goeslaw feat Ari Lasso yang Akan Dibawakan Anggi Marito Malam ini

Penulis: Arum | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Inilah lirik dan chord lagu Jika - Melly Goeslaw feat Ari Lasso.

Lirik dan chord lagu Jika banyak diburu setelah diketahui akan dinyanyikan oleh Anggi Marito dan Ari Lasso di Spektakuler Show 9 Indonesian Idol 2021.

Lagu ini dirilis pada 1999, dalam album perdana Melly Goeslaw yang berjudul Melly.

Intro : C Am C

Am E Am

Jika teringat tentang dikau

Dm G C ..E

Jauh di mata dekat di hati

Am E Am

Sempat terpikir tuk kembali

Dm G C

Walau beda akan kujalani

Dm G F E

Tak ada niat untuk selamanya pergi

F#m C# F#m

Jika teringat tentang dikau

Bm E A ..C#

Jauh di mata dekat di hati

F#m C# F#m

Apakah sama yang kurasa

Bm E A

Ingin jumpa walau ada segan

Bm E D C#

Tak ada niat untuk berpisah denganmu

Reff:

F#m Bm E

Jika memang masih bisa mulutku berbicara

A D

Santun kata yang ingin terucap

Bm C# F#m

Kan kudengar caci dan puji dirimu padaku

F#m Bm E

Kita masih muda dalam mencari keputusan

A D

Maafkan daku ingin kembali

Bm C# F#m

Seumpama ada jalan tuk kembali

Musik : Am F#m Am

Am E Am

Jika teringat tentang dikau

Dm G C ..E

Jauh di mata dekat di hati

Dm G F E

Tak ada niat untuk selamanya pergi

F#m C# F#m

Jika teringat tentang dikau

Bm E A C#

Jauh di mata dekat di hati

Bm E D C#

Tak ada niat untuk berpisah denganmu