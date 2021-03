Lirik dan Chord Lagu Baraka Allahu Lakuma - Maher Zain Viral di TikTok

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu dan chord Baraka Allahuma Lakuma dari Maher Zain.

Lagu ini sedang viral di TikTok.

Chord dan Lirik Lagu Baraka Allahu Lakuma

F#m D E 2x

B#m C#m 2x F#m

We're here on this special day

E

Our hearts are full of pleasure

D

A day that brings the two of-

E

you... Close together

F#m

We're gathered here to celebrate

E

A moment you'll always treasure

D

We ask Allah to make your-

E

love... last forever

[Musik]

B#m

Let's raise our hands and make-

C#m

Du'a... Like the prophet taught us

B#m C#m

And with one voice Lets all say, say, say

[Reff]

F#m B#m

Barak Allahu Lakuma

E

Wa Baraka Alaikuma

F#m

Wa Jamma'a Bainakuma

Fil Khair