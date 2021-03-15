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Lirik dan Chord Lagu Baraka Allahu Lakuma - Maher Zain Viral di TikTok

Berikut lirik dan chord lagu Baraka Allahuma Lakuma Maher Zain yang viral di TikTok.

zoom-inlihat foto Lirik dan Chord Lagu Baraka Allahu Lakuma - Maher Zain Viral di TikTok
Wikipedia.org via TribunJogja.com
Lirik Lagu Baraka Allahu Lakuma - Maher Zain 

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu dan chord Baraka Allahuma Lakuma dari Maher Zain.

Lagu ini sedang viral di TikTok.

Chord dan Lirik Lagu Baraka Allahu Lakuma

F#m D E 2x
B#m C#m 2x F#m

We're here on this special day
E
Our hearts are full of pleasure
D
A day that brings the two of-
E
you... Close together
F#m
We're gathered here to celebrate
E
A moment you'll always treasure
D
We ask Allah to make your-
E
love... last forever

[Musik]

B#m
Let's raise our hands and make-
C#m
Du'a... Like the prophet taught us
B#m C#m
And with one voice Lets all say, say, say

[Reff]

F#m B#m
Barak Allahu Lakuma
E
Wa Baraka Alaikuma
F#m
Wa Jamma'a Bainakuma
Fil Khair

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Lirik Baraka Allahu Lakuma
Baraka Allahu Lakuma
Barakallah
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Maher Zain
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SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com
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Penulis: Pipit Maulidiya
Editor: Musahadah
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