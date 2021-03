PLN Siagakan Ratusan Personel di Akhir Pekan untuk Serentak Gerebek Penyulang 20 kV

SURYA.co.id | SURABAYA - PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur (UID Jatim) menurunkan 506 personel pegawai dan petugas pelayanan teknik melakukan gerebek penyulang.

Langkah itu sebagai antisipasi hadapi anomali cuaca serta sebagai upaya meningkatkan keandalan aliran listrik pada jaringan distribusi 20 kV yang tersebar di seluruh wilayah kerja.

Adriansyah, Senior Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, mengatakan, jumlah personil itu berasal dari 16 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3).

"Terbagi dalam 120 regu, serentak melakukan gerebek penyulang didukung dengan armada pendukung berupa 90 unit kendaraan pickup, 32 unit kendaraan truk dan 11 unit skylift selama Sabtu (13/3/2021) dan Minggu," kata Ardiansyah, Minggu (14/3/2021).

Kegiatan gerebek penyulang ini merupakan kegiatan rutin. Namun pada saat kondisi anomali cuaca seperti ini, perlu extra time pelaksanaan sebagai langkah preventif.

Adriansyah menambahkan gerebek penyulang difokuskan pada upaya percepatan pengamanan Right of Way (ROW) minimal 3 meter pada jaringan distribusi berupa perabasan dahan, potong dan tebang pohon di sekitar jaringan listrik 20 kV yang berpotensi besar menyebabkan gangguan pasokan listrik.

Diharapkan, dengan dukungan dari segenap personel & armada yang tersedia, sebanyak 737 pohon dapat dilakukan potong & tebang, sehingga setidaknya sepanjang 115,8 kms (kilometer sirkuit) jaringan distribusi dari 55 penyulang di seluruh UP3 dapat terbebas dari potensi gangguan akibat tumbuhan.

Selain itu, dilakukan juga pemeliharaan konstruksi dan gardu beton serta pemeliharaan preventif pemasangan seng anti panjat binatang.

“Keandalan adalah pondasi dari Transformasi PLN. Keandalan hanya bisa dicapai dengan kerja keras menjaga ROW," ungkap Ardiansyah.

Sejauh ini Pamekasan menjadi yang terbaik dalam pencapaian potong dan rabas pohon.

"Hal ini jangan menjadikan lengah karena masih sering terjadi gangguan, untuk itu mari terus melakukan inovasi seperti penghalang binatang dan lainnya", lanjut Ardiansyah.

Pihaknya juga mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan patuhi SOP K3 serta protokol Covid-19. Firman Raharja, MUP3 Pamekasan saat memberikan arahan pada apel gerebek penyulang di ULP Pamekasan, mengatakan, pada musim penghujan seperti saat ini, anomali cuaca yang menyebabkan terjadi hujan dan angin kencang.

"Sehingga potensi gangguan listrik akibat cuaca anomali pun semakin besar," ujar Firman.

Oleh karena itu, tak hanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh PLN, masyarakat pun diharapkan turut berpartisipasi dengan melaporkan potensi penyebab gangguan kelistrikan seperti pohon atau benda apapun lainnya yang mengenai jaringan.