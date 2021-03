Lirik dan Chord Lagu Sapu Jagat - Sabyan Gambus yang Video Klip Trending Youtube, Letihnya Mencari

Penulis: Arum | Editor: Adrianus

SURYA.CO.ID - Inilah lirik dan chord lagu Sapu Jagat yang baru dirilis oleh grup Sabyan Gambus, Sabtu (13/3/2021).

Lirik dan chord lagu Sapu Jagat banyak diburu setelah video klipnya trending Youtube sejak Sabtu (13/3/2021) malam.

Intro : Am F C G

Am F G..

Am

letihnya mencari..

F

jawaban misteri..

C

larut ku dalam lamunan..

G

angan tak bertepi..

Am

jiwa yang tak tenang..

F

hati yang tenggelam..

C

khilafku untuk relakan..

G

segala yang ku genggam..

Reff

Am F

Robbana.. atina..

C G

fiddunya.. hasanah..

Dm Em

wa fil akhiroti hasanah

F G C

wa qina 'adzabannar..

Am

rasa yang kau beri..

F

bukan yang ku pinta..

C

ku pasrah dan menerima

G

ku serahkan semua..

Am

jalan tak berarah

F

kemana melangkah..

C

membawa cinta bersama

G

luka yang kurasa..

Reff :

Am F

Robbana.. atina..

C G

fiddunya.. hasanah..

Dm Em

wa fil akhiroti hasanah

F G C

wa qina 'adzabannar..

Musik : Am F C G

Dm Em F G -C

Am F C G

E F C..G..

Dm

berserah ku pada-Nya..tuk

Em

menggapai semua

F

yakin ku cara-Mu lah..yang

G

terbaik untukku..

Am-G Dm

bawa hatiku pergi..tuk

Em

slalu bersama-Mu

F

demi kebaikan dunia..dan

G

keabadian..

Reff : (overtune)

Cm G#

(Robbana.. atina..)

D# A#

fiddunya.. hasanah..

Fm Gm

wa fil akhiroti hasanah

G# A# (-G Cm)

wa qina 'adzabannar..

-G Cm G#

(Robbana.. atina..)

D# A#

(fiddunya.. hasanah..)

Fm Gm

(wa fil akhiroti hasanah)

wa fil akhiroti..

G# A# (Cm)

(wa qina 'adzabannar..)

Outro : Cm G# D# A#