Chord & Lirik Lagu Chibi Maruko-chan (Opening Theme) yang Viral di TikTok, Ayo Kita Mencari Teman

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Chibi Maruko-chan (Opening Theme) yang sedang viral di TikTok.

Berikut chord dan lirik lagu Opening Theme Chibi Maruko-chan versi bahasa Indonesia dengan kunci dasar C.

C Em F

Hal yang menyenangkan hati banyak sekali

G

Bahkan kalau kita bermimpi

C Em

Sekarang ganti baju

F

Agar menarik hati

G C

Ayo kita mencari teman

[Verse 1]

C F G

Jalan panjang menuju langit biru

C F G

Tiba-tiba kulihat seorang anak

Em Am

Yang menemukan harta karun di dalam sana

Dm G C

Alangkah senang dan hati gembira

[Bridge]

F G C Am

Wangi angin padang rumput di sore hari

Dm G G7

Sampaikan salam gembira

[Chorus]

C Em F

Hal yang menyenangkan hati banyak sekali

G

Bahkan kalau kita bermimpi

C Em

Sekarang ganti baju

F

Agar menarik hati

G C

Ayo kita mencari teman