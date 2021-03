Lirik Lagu On The Ground - Rose BLACKPINK dan Terjemahannya, Trending YouTube 1

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu On The Ground yang diyanyikan oleh Rose BLACKPINK beserta arti dan terjemahan Indonesia.

Lagu On The Ground - Rose BLACKPINK dirilis pada Jumat (12/3/2021) dan kini berada di puncak trending YouTube. Berikut selengkapnya.

My life's been magic seems fantastic

I used to have a hole

in the wall with a mattress

It’s funny when you want it

Suddenly you have it

You find out that your gold’s just plastic

Every day every night

I’ve been thinking back on you and I

Every day every night

I worked my whole life

Just to get right just to be like

Look at me I’m never coming down

I worked my whole life

Just to get high just to realize

Everything I need is on the

Everything I need is on the ground

On the ground

Everything I need is on the ground

Nah but they don’t hear me though

(Yeah what goes up it must come down)

Nah but they don’t hear me though

(You’re running out of time)

My world’s been hectic seems electric

But I’ve been waking up

with your voice in my head

And I’m trying to send a message

And let you know that every single

minute I’m without you I regret it

Every day every night

I’ve been thinking back on you and I

Every day every night

I worked my whole life

Just to get right just to be like

Look at me I’m never coming down

I worked my whole life

Just to get high just to realize

Everything I need is on the

Everything I need is on the ground

On the ground

Everything I need is on the ground

Nah but they don’t hear me though

(Yeah what goes up it must come down)

Nah but they don’t hear me though

(You’re running out of time)

I’m way up in the clouds

And they say I’ve made it now

But I figured it out

Everything I need is on the ground

Just drove by your house

So far from you now

But I figured it out

Everything I need is on the

Everything I need is on the ground

On the ground

Everything I need is on the ground

Nah but they don’t hear me though

On the ground

Nah but they don’t hear me though

Everything I need is on the ground

Terjemahan Bahasa Indonesia

Hidupku ajaib sepertinya fantastis

Aku dulu pernah memiliki sebuah lubang

di dinding dengan kasur

Lucu apabila kua menginginkannya

Tiba-tiba kau memilikinya

Kau menemukan bahwa emas milikmu hanyalah plastik

Setiap hari setiap malam

Aku telah memikirkan kembali tentang kau dan aku

Setiap hari setiap malam

Aku bekerja sepanjang hidupku

Hanya untuk menjadi benar hanya, untuk menjadi seperti

Lihat aku, aku tidak akan pernah turun

Aku bekerja sepanjang hidupku

Hanya untuk menjadi tinggi hanya dan menyadari

Semua yang aku butuhkan ada di

Semua yang aku butuhkan ada di tanah

Di tanah

Semua yang aku butuhkan ada di tanah

Tidak, tapi mereka tidak mendengarku

(Ya apa yang naik itu harus turun)

Tidak, tapi mereka tidak mendengarku

(Kau kehabisan waktu)

Duniaku sangat sibuk, sepertinya seperti listrik

Tapi aku sudah bangun

dengan suaramu di kepalaku

Dan aku mencoba mengirim pesan

Dan memberitahumu bahwa setiap orang

menit aku tanpamu, aku menyesalinya

Setiap hari setiap malam

Aku telah memikirkan kembali tentang kau dan aku

Setiap hari setiap malam

Aku bekerja sepanjang hidupku

Hanya untuk menjadi benar hanya, untuk menjadi seperti

Lihat aku, aku tidak akan pernah turun

Aku bekerja sepanjang hidupku

Hanya untuk menjadi tinggi, hanya untuk menyadari

Semua yang aku butuhkan ada di

Semua yang aku butuhkan ada di tanah

Di tanah

Semua yang aku butuhkan ada di tanah

Tidak, tapi mereka tidak mendengarku

(Ya apa yang naik itu harus turun)

Tidak, tapi mereka tidak mendengarku

(Kau kehabisan waktu)

Aku jauh di atas awan

Dan mereka bilang bahwa aku sudah berhasil sekarang

Tapi aku menemukan jawabannya

Semua yang aku butuhkan ada di tanah

Baru saja melewati rumahmu

Jauh darimu sekarang

Tapi aku menemukan jawabannya

Semua yang aku butuhkan ada di

Semua yang aku butuhkan ada di tanah

Di tanah

Semua yang aku butuhkan ada di tanah

Tidak, tapi mereka tidak mendengarku

Di tanah

Tidak, tapi mereka tidak mendengarku

Semua yang aku butuhkan ada di tanah