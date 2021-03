Lirik Lagu Dan Kududuk Manis Di Samping Dirimu, Viral di TikTok, Judul Asli Malam Minggu

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Dan Kududuk Manis Di samping Dirimu yang sedang viral di TikTok.

Lagu ini berjudul asli Malam Minggu dari Cherrybelle.

Malam Minggu

Chibi, leggo

Ready

Set

Go

Mascara please

Here, darling

Ow, ow, my lipstick

Love too weak

You look so cute

Where we going?

Get ready

Saturday night

Here we come

Ini sebuah lagu menyambut hari sabtu

Waktunya anak muda bermalam minggu

Aku siapkan baju

Baju yang lucu-lucu

Tak lupa kuberkaca di sudut kamarku

Lalu kutunggu dia datang menjemputku

Hati berdebar malu-malu

Walau ku malu dalam hati aku mau

Ini indahnya malam minggu

Dan kududuk manis

Di samping dirimu

Lalu kubersandar di bahumu

Bagai kembang api yang menyala-nyala

Seindah itu malam mingguku

Malamnya anak muda

Dilanda mabuk asmara a a aaa

Ho-huo-huo

Aku siapkan baju

Baju yang lucu-lucu

Tak lupa ku berkaca di sudut kamarku

Lalu kutunggu dia menjemputku

Hati berdebar malu-malu

Walau ku malu tapi aku mau

Oh