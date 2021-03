Lirik dan Chord Lagu Keterlaluan - The Potters 'I'm Sorry Say Goodbye' Viral di TikTok

Surya.co.id, - Berikut Lirik dan Chord Lagu Keterlaluan dari The Potters, lagu jadul yang Viral di TikTok.

Lagu Keterlaluan adalah lagu yang dinyanyikan oleh grup band The Potters.

Populer di tahun 2009, lagu yang melambungkan nama The Potters ini kembali populer setelah Viral di TikTok.

Langsung saja, berikut Lirik dan Chord Lagu Keterlaluan dari The Potters.

Chord Keterlaluan - The Potters:

F#m

Kamu, kau seperti hantu

Bm E A

terus menghantui aku

D C#

Kamu bikin pusing kepalaku

C# F#m

Lama-lama kau terus sakiti aku

F#m

Kamu gak bergelimangan harta

Bm E A

Kamu bukan putri raja

D C#

Dan juga bukan Cinderella

C# F#m

Tapi mengapa kau buat aku gila

Bm E A

Kamu terlaluan kamu punya simpanan

D Bm C# F#m

Maka maafin aku I'm sorry say goodbye

F# Bm E A

Kamu keterlaluan kamu duain aku

D Bm C# F#m

Maka maafin aku ku harus tinggalin kamu

F#m C# F#m C# F#m-B-A-F#m

F#m

Kamu, kau seperti hantu

Bm E A

Terus menghantui aku

D C#

Kamu bikin pusing kepalaku

C# F#m

lagi-lagi kau terus sakiti aku

F#m

Kamu gak bergelimangan harta

Bm E A

Kamu bukan putri raja

D C#

Dan juga bukan cinderella

C# F#m

Tapi mengapa kau buat aku gila

Bm E A

Kamu terlaluan kamu punya simpanan

D Bm C# F#m

Maka maafin aku I'm sorry say goodbye

F# Bm E A

Kamu keterlaluan kamu duain aku

D Bm C# F#m

Maka maafin aku ku harus tinggalin kamu

Bm E A

Kamu terlaluan kamu punya simpanan

D Bm C# F#m

Maka maafin aku I'm sorry say goodbye

F# Bm E A

Kamu keterlaluan kamu duain aku

D Bm C# F#m

Maka maafin aku ku harus tinggalin kamu