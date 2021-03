Reaksi Ayya Renita atas Pernikahan Ikbal Fauzi 'Rendy' Ikatan Cinta, Bocorkan Skenario Putra Kidul

SURYA.co.id - Kabar pernikahan Ikbal Fauzi, tokoh Rendy di sinetron Ikatan Cinta membuat heboh jagad maya.

Tak hanya Ikbal Fauzi yang menjadi sasaran kepo netizen, Ayya Renita, lawan mainnya di Ikatan Cinta pun tak luput dari sasaran netizen.

Reaksi Ayya Renita atas rencana pernikahan Ikbal Fauzi pun viral di media sosial.

Di instagram story, pemeran Kiki di Ikatan Cinta itu membenarkan kabar pernikahan Ikbal Fauzi.

Dia pun meminta netizen untuk tidak perlu mengkhawatirkan alur cerita IKatan Cinta, terutama drama percintaannya dengan Ikbal Fauzi.

Dengan gaya kocaknya, dia memastikan bahwa yang menikah itu Ikbal Fauzi, bukan Rendy.

Dia pun membocorkan skenario putra Kidul.

"Yang mau nikah itu Ikbal Fauzi bukan Abdullah Rendy jadi Putra Kidul tetap berada di sini beserta mama papanya guys

dan tetap lagi on the way kek si Aladin," tulisnya diikuti imoji tertawa.

Unggahan Ayya Renita (Instagram)

Seperti diketahui, kabar pernikahan Rendy Fauzi sempat membuat heboh penggemar Ikatan Cinta.

Pasalnya, baru-baru ini Ikbal Fauzi tengah dijodoh-jodohkan para penggemar Ikatan Cinta dengan Glenca Chysara yang baru putus dengan kekasihnya.