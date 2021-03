Lirik dan Chord Lagu Terbang Bersamaku - Kangen Band, Viral di TikTok 'Dan Terbanglah Bersamaku'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak Chord dan Lirik lagu berjudul Terbang Bersamaku yang dinyanyikan oleh Kangen Band dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok dengan liriknya berbunyi Dan Terbanglah Bersamaku, chord dan lirik lagu Terbang Bersamaku - Kangen Band banyak dicari.

Baca juga: Lirik dan Chord Lagu Rumpang - Nadin Amizah, Viral di TikTok Katanya Mimpiku Kan Terwujud

Baca juga: Lirik dan Chord Lagu Bad Romance - Lady Gaga, Oooh Caught In a Bad Romance, Viral di TikTok

Berikut chord dan liriknya dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Lirik dan Chord Lagu Terbang Bersamaku Milik Kangen Band'

[Intro]

Am..G.. G..Am..

Am..G.. G..Am..[2x]

Am Em

Berhembuslah engkau.. angin malam

Am Em

Bawa serta laguku..

Am Em Am

Mengitari bumi ini.. hingga jauh..

Am Em

Akulah seorang.. petualang

Am Em

Yang mencari cinta sejati..

Am Em Am

Sampai mati aku akan.. tetap mencari..

[Intro]

Am..G.. G..Am..