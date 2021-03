Tingkatkan Kualitas Dosen Indonesia, ADRI Gelar Konferensi Internasional

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) menggelar Musyawarah Kerja Nasional dan Konferensi Internasional, bertempat di Universitas Narotama Kota Surabaya, pada 9-11 Maret 2021.

Acara tersebut dihadiri perwakilan dari 25 kampus anggota ADRI dengan mentaati protokol kesehatan.

Wakil Sekretaris 2 ADRI Jatim, Elok Damayanti menyebut ADRI sebagai organisasi profesi yang dibentuk oleh kesadaran anggota untuk meningkatkan dan memberdayakan kompetensi yang dimiliki sebagai ahli dan tenaga profesional sesuai bidang ilmu dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi.

“Karena ADRI ini bergerak sebagai payung bagi dosen-dosen Indonesia untuk meningkatkan kualitas, sehingga konferensi internasional ini memang difokuskan pada hal itu. Di masa pandemi ini, bukan berarti kita berhenti berkarya dan meng-upgrade diri. Tapi justru saat yang tepat untuk bisa lebih berkontribusi pada negara,” ujar Elok Damayanti kepada SURYA.co.id, Rabu (10/3/2021).

Konferensi Internasional yang bertema “In Education, Social Science and Humanities, Applied Science and Engineering, Information Technology, Health, Economic and Business, Sustainability” ini dihadiri oleh beberapa pembicara dari dalam dan luar negeri.

Antara lain, beberapa Menteri Republik Indonesia, pembicara dari Thailand, Uni Afrika, Inggris, Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Taiwan.

Sejak berdiri pada tahun 2016, ADRI menaungi total 2.300 dosen dan ahli segala bidang dari 25 kampus di Indonesia.

Para dosen dan ahli tersebut sudah memiliki 15.600 Google documents, 57.500 Google citation, 1.100 Scopus documents, dan 14.400 Scopus citation.

Dipilihnya Universitas Narotama Surabaya sebagai tuan rumah Mukernas ADRI bukan tanpa alasan.

Dalam Mukernas ADRI ke-3 ini juga diadakan pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) ADRI Jatim, dan Rektor Universitas Narotama Surabaya, Dr Ir H Sri Wiwoho Mudjanarko ST MT IPM terpilih sebagai Ketua DPD ADRI Jatim.

Beberapa dosen Universitas Narotama juga terpilih sebagai pengurus harian, sehingga Universitas Narotama dianggap sudah siap untuk menjadi tuan rumah kali ini.

Selain itu, 25 kampus yang tergabung dalam ADRI juga mengadakan MoU pelaksanaan Kampus Merdeka, serta MoA dan realisasi kerjasama lintas kampus.