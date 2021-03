Lirik dan Chord Lagu Rumpang - Nadin Amizah, Viral di TikTok 'Katanya Mimpiku Kan Terwujud'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Simak Lirik dan Chord lagu berjudul Rumpang yang dinyanyikan oleh Nadin Amizah dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok dengan liriknya berbunyi Katanya Mimpiku Kan Terwujud , lirik dan chord lagu Rumpang - Nadin Amizah banyak dicari.

Berikut lirik dan chordnya dilansir dari Tribunnews.

C C C C

G F Em Dm

[Verse 1]

C Dm Em

Pagi tadi aku masih menangis

C Dm C

Ada rasa yang tak kunjung mati

F G Am

Ada seseorang di atasku

F G G

Menahan semua rasa malu

G F Em Dm

C Dm Em

Sempat ku berpikir masih bermimpi

C Dm C

24/7 tanpa henti

F G Am

Matahari dan bulan saksinya

F G G

Ada rasa yang tak mau hilang

[Pre-Chorus]

F G F G C

Aku takut sepi tapi yang lain tak berarti

[Chorus]

C Dm Em

Katanya mimpiku 'kan terwujud

C Dm C

Mereka lupa tentang mimpi buruk

F G F G C

Tentang kata maaf, sayang aku harus pergi