Lirik dan Chord Lagu Bad Romance - Lady Gaga, Oooh Caught In a Bad Romance, Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Lagu Bad Romance sedang viral di TikTok.

Liriknya Oh oh oooh Caught In a Bad Romance.

Berikut ini lirik dan chord lagu Bad Romance yang dinyanyikan Lady Gaga.

[Intro]

Am G D

Am G Gsus4 D

F G C Am F Fsus2 G E A

[Verse 1]

Am G

I want your ugly, I want your disease

D

I want your everything as long as it's free

F

I want your love, (love, love, love)

F G

I want your love

Am

I want your drama, the touch of your hand

G

I want your leather studded kiss in the sand

F

I want your love, (love, love, love)

Gsus4

I want your love

[Chorus]

G F G

I want your love and I want your revenge

C Am

You and me could write a bad romance

F G

I want your love and all your lovers revenge

E Am

You and me could write a bad romance

F G

Oh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh

C Am

Caught in a bad romance

F G

Oh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh

C Am

Caught in a bad romance

[Bridge]

D Em C

I want your love and I want your revenge

E

I want your love, I don't wanna be friends

F Am F G

J'veux ton amour et je veux ta revanche, j'veux ton amour

E D E C

I don't wanna be friends, I don't wanna be friends

E F Am

I don't wanna be friends, want your bad romance, want your bad ro-oh-oh-mance

[Chorus]

F G

I want your love and I want your revenge

C Am

You and me could write a bad romance

F G

I want your love and all your lovers revenge

E Am

You and me could write a bad romance

F G

Oh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh

C Am

Caught in a bad romance

F G

Oh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh

E Am

Caught in a bad romance

[Outro]

Rah, Rah, Rah ah ah

Rah, mah, Rah mah mah

Ga Ga, oo lah lah

E

Want your bad romance

Am