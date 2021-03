Lirik Lagu dan Chord Bad Romance - Lady Gaga yang Viral di TikTok, Oh Call It A Bad Romance

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu dan chord Bad Romance yang dipopulerkan oleh Lady Gaga.

Lagu Bad Romance - Lady Gaga viral di TikTok setelah banyak yang melakukan challenge tinggi nada. Berikut lirik dan chord selengkapnya.

F G

Oh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh!

Em Am

Caught in a bad romance

Am

Rah-rah-ah-ah-ah-ah!

Am

Roma-roma-ma

Am

Ga-ga-ooh-la-la!

F G

Want your bad romance

Am

I want your ugly

F G Am

I want your disease

Am

I want your everything

F G Am

As long as it's free

Am

I want your love

F G Am

(Love-love-love I want your love)

Same chords for all verses

I want your drama

The touch of your hand

I want your leather-studded kiss in the sand

I want your love

Love-love-love

I want your love

(Love-love-love I want your love)

Am

You know that I want you

Am

And you know that I need you

Am (pause)

I want it bad, your bad romance

F

I want your love and

G

I want your revenge

Em Am

You and me could write a bad romance

F

I want your love and

G

All your lovers' revenge

Em Am

You and me could write a bad romance