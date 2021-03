Lirik dan Chord I am Just Like You - Madds Buckley, Viral di TikTok 'Big Brother I am Just Like You'

Ilustrasi lagu I am Just Like You - Madds Buckley, Viral di TikTok. Lirik dan Chordnya ada di artikel ini

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Simak Lirik dan Chord lagu berjudul I am Just Like You yang dinyanyikan oleh Madds Buckley dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok dengan liriknya berbunyi Big Brother, I am Just Like You, lirik dan chord I am Just Like You - Madds Buckley banyak dicari.

Berikut lirik dan chordnya dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Lirik dan Chord Lagu Big Brother I'm Just Like You dari Madds Buckley yang Viral di TikTok'

[Chorus]

I'm gonna be

G A D

Just like you

G A D D7

No matter what you say I can do

G Gm

I'll follow you until the day

D Bm

I can smile at you and say

G A D

Big brother, I'm just like you

