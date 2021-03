Tampil Dreamy dalam Balutan Busana Whimsical Rancangan Desainer Deasy Tantra

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Perpaduan kain solid dan sheer menjadi ciri khas dari busana Whimsical yang dirancang oleh desainer Deasy Tantra.

Busana dengan banyak detail ruffles ini tampak ringan dan dreamy.

Tampilannya cenderung abstrak dengan kerutan di beberapa titik, seperti bagian lengan, dada, bawahan, dan sebagainya.

"Whimsical sendiri berarti sesuatu yang fantasi, yang out of the ordinary. Lahir dari imajinasi saya," ungkapnya kepada Surya, Selasa (9/3/2021).

Koleksi terbaru ini dirancang sesuai dengan ciri khas Deasy sendiri. Saat dikenakan, busananya memberikan kesan unik, anggun, dan magical.

"Inspirasinya diambil dari ciri khas style desain saya, yakni perpaduan bahan solid dan sheer yang agak transparan," ujar desainer asal Surabaya ini.

Deasy bermain dengan material yang bertekstur. Ia memilih plisket yang mempunyai karakteristik lipatan-lipatan kecil yang rapi.

"Kemudian dari situ saya kerut dan saya bentuk menjadi sesuatu yang abstrak. Hasilnya kebanyakan menunjukkan kesan yang dreamy dan extra va va voom," ungkap desainer kelahiran 1 Mei 1992 ini.

Tak ayal, busana rancangannya banyak dipilih untuk sesi foto atau menghadiri acara tertentu.

"Banyak yang tertarik pakai baju ini karena memberi kesan yang something extra atau lebih wow," Deasy mengungkapkan.