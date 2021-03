Lirik dan Chord Lagu Anganku Anganmu - Raisa feat Isyana Sarasvati, Satu Jadikan Tujuan Kita

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Anganku Anganmu yang dipopulerkan oleh Raisa dan Isyana Sarasvati.

Lirik dan chord lagu Anganku Anganmu ramai diburu setelah lagu ini dibawakan oleh Melisa dan Jemimah Indonesian Idol 2021.

A

..Tiada berbeda

G

apa yang ku rasakan

G F#m

Tajam menusuk tak beralasan

F#m F

Kita…sudah dingin hati

A G

..Dulu kita pernah saling memahami

G F#m

Sekian merasa telah menyakiti

F#m F

Kita…telah lupa rasa

C Bm A

Huu..uu..setiap katamu

C Bm

cerminan hatimu..huu..uu..

A

Jadikan berarti

C Bm A

Huu..uu..Jangan siasiakan

A Bm C#m E

waktumu tuk membenci…….hiii…

Oo..oo..



A G D

Satu jadikan tujuan kita

A

Hilangkan segala

G D

perdebatan yang sia-sia

A

Berlari ke arah yang sama

G F#m

bukan masalah

D A

Semua punya ruang

Bm C#m

lukis yang kau mau

D E A

Karena ceritamu milikmu



A G

..Kutahu celamu tak sengaja berjiwa

G F#m

Amarah dan benci beri kesempatan

F#m F

Kita…telah lupa rasa

C Bm A

Huu..uu..Jangan siasiakan

A Bm C#m E

waktumu tuk membenci…….hiii…

oo.oo..

A G D

Satu jadikan tujuan kita

A

Hilangkan segala

G D

perdebatan yang sia-sia

A

Berlari ke arah yang sama

G F#m

bukan masalah

D A

Semua punya ruang

Bm C#m

lukis yang kau mau

D E A

Karena ceritamu milikmu

D C#m Bm

..Semua asa yang kau punya

Am B

Takkan membatasimu..uu

D C#m F#m

Anganku anganmu

Bm

Pasti kita kan mampu

F E

Kita mampu…huu…uu

A G D

Satu jadikan tujuan kita

A

Hilangkan segala

G D

perdebatan yang sia-sia

A

Berlari ke arah yang sama

G F#m

bukan masalah

D A

Semua punya ruang

Bm C#m

lukis yang kau mau

D E A

Karena ceritamu milikmu

A G F#m F

Semua.. punya ruang

A G F#m F

Lukis..yang kau mau

A G F#m F

ceritamu milikmu

A G D

Haaa..aaa..aaa..aaa…

A G F#m F

Semua.. punya ruang

A G F#m A

Anganku anganmu