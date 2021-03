Chord dan Lirik Lagu Tolong Tolonglah Pulang - Insomniack Kunci G yang Viral di TikTok

Penulis: Alif Nur | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Tolong Tolonglah Pulang - Insomniack yang viral di TikTok.

Lagu Tolong Tolonglah Pulang berjudul asli Pulang dan telah dirilis pada 2018 silam. Berikut selengkapnya.

G Am C Cm G

G

Kenangan yang telah berlalu

Am

Takkanku lupa

C

Hanya engkau yang aku mahu

Cm G

Sudah tentu

G

Kisah cintaku bersamamu

A

Tidak sempurna

C

Walau apapun kita

Cm G

Tetap akan bersama

C Cm

Hariku lebih indah

Bm Em

Pabila kau ada

D

Ku menunggu

.

G Am

Kau pulang, pulang sekarang

C

Ku rindu wajahmu

Cm G

Senyuman manismu sayang

.

G

Hanya kau pemilik hatiku

Am C

Tiada yang dapat mengatasi

Cm G

Cinta kita apa adanya

C

Hariku

Cm

Hariku lebih indah

Bm Em

Pabila kau ada

D

Ku menunggu

.

G Am

Kau pulang, pulang sekarang

C

Ku rindu wajahmu

Cm G

Senyuman manismu sayang

G Am

Pabila bila kau tiada

C

Ku renung gambarmu

Cm Em D C

Menunggumu sampai kau tiba

C D

Where, where did you go

Em

I ve got so much you to say

Am

So u can't go, go ,go go

C

Tak bisa ku percaya

D

Yang kau sudah tiada

Bm Em D C

Ku takkan menerima kenyataan

Cm

Kisah kita

.

G Am

Tolong, tolonglah pulang

C

Ku rindu wajahmu

Cm G

Senyummu yang sudah hilang

.

G Am C Cm G

.

G Am

pulang Pulang sekarang

C

Ku rindu wajahmu

Cm G

Senyuman manismu sayang

G Am

Pabila bila kau tiada

C

Ku renung gambarmu

Cm Em D C Cm G

Menunggumu sampai kau tiba ah