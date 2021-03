Chord dan Lirik Lagu Nasty - Ariana Grande, Viral di TikTok 'Tonight, I Wanna Get Nasty'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak Chord dan Lirik lagu berjudul Nasty yang dinyanyikan oleh Ariana Grande dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok dengan liriknya berbunyi Tonight, I Wanna Get Nasty, chord dan lirik lagu Nasty - Ariana Grande banyak dicari.

[Intro]

D F#m

D F#m

D F#m

D

[Verse 1]

F#m A D E F#m

You got me all up in my feels, in all kind of ways

D E F#m D E

I be tryna wait, but, lately, I just wanna keep it real (Real)

F#m D E

No more playin' safe, let's take it all the way

F#m

I'm just sayin'

[Pre-Chorus]

A D E

I just wanna make time for ya (Yeah)

F#m

Swear it's just right for ya

D E

Like this pussy designed for ya (Yeah)

F#m

Ten outta five on ya

D E

Know I would sign on the line for ya (Yeah)

F#m

Bet I look nice on you (Yeah)

A

Open my mind for ya (Yeah)

[Chorus]

E

Don't wanna wait on it

D E

Tonight, I wanna get nasty (Yeah, yeah)

F#m

What you waitin' for? (What you waitin' for?)

D E

What you waitin' for?

F#m

Don't wanna wait on it

D E

Tonight, I wanna get nasty (Yeah, yeah)

F#m

What you waitin' for? (Waitin' for?)

A

What you waitin' for? (Waitin' for?)

E

Don't wanna wait on it

D E F#m D

Tonight, I wanna get (Nasty)

F#m D E F#m D F#m

Tonight, I wanna get (Nasty)

[Verse 2]

A D E F#m

Promise I'ma give it to you like you never had it

D E F#m

I do it so good, it's gon' be hard to break the habit

D

You're like a whole constellation (Yeah)

E F#m

Swimming like you on vacation (Yeah)

D E F#m

Promise I'm still gonna love you when you wake up in the AM