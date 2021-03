Lirik dan Chord Lagu Cinta - Krisdayanti feat Melly Goeslaw, Cinta Tegarkan Hatiku Tak Mau Sesuatu

Penulis: Arum | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Cinta yang dipopulerkan oleh Krisdayanti dan Melly Goeslaw.

Lagu Cinta merupakan original soundtrack Film Tentang yang rilis sekitar tahun 2005.

[Verse 1]

Em

Menepak jalan yang menjauh

D G

Tentukan arah yang ku mau

C A B

Tempatkan aku pada satu peristiwa

B

Yang membuat hati lara



[Verse 2]

Em

Di dekat engkau aku tenang

D G

Sendu matamu penuh tanya

C A

Misteri hidup akankah menghilang

B

Dan bahagia di akhir cerita

[Chorus]

Em

Cinta tegarkan hatiku

D G

Tak mau sesuatu merenggut engkau

Am Bm Em D

Naluriku berkata tak ingin terulang lagi

F#m B

Kehilangan cinta hati bagai raga tak bernyawa

Em

Aku junjung petuahmu

D G

Cintai dia yang mencintaiku

Am B Em D

Hati yang dulu berlayar kini telah menepi

F# B

Bukankah hidup kita akhirnya harus bahagia

[Verse 2]

Em

Di dekat engkau aku tenang

D G

Sendu matamu penuh tanya

C A

Misteri hidup akankah menghilang

B

Dan bahagia di akhir cerita

[Chorus]

Em

Cinta tegarkan hatiku

D G

Tak mau sesuatu merenggut engkau

Am Bm Em D

Naluriku berkata tak ingin terulang lagi

F#m B

Kehilangan cinta hati bagai raga tak bernyawa

Em

Aku junjung petuahmu

D G

Cintai dia yang mencintaiku

Am B Em D

Hati yang dulu berlayar kini telah menepi

F# B

Bukankah hidup kita akhirnya harus bahagia

Em Am

Cinta biar saja ada

D G

Yang terjadi biar saja terjadi

Am B Em D

Bagaimanapun hidup ini hanya cerita

F# C

Cerita tentang meninggalkan dan yang ditinggalkan

Em

Cinta