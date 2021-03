Lirik dan Chord Lagu Aku Ikhlas - Aftershine ft Damara De, 'Gawe Loro Atimu Aku' Viral di TikTok

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Aku Ikhlas dari Aftershine ft Damara De yang sedang viral di TikTok.

Aku Ikhlas - Aftershine ft Damara De:

Intro : C F C G

C Cmaj7 F

aku.. nglakoni kabeh iki

Fm C

ikhlas seko ning ati

G

nggo sliramu..

C Cmaj7 F

duh kang mas.. sepurane yen aku

Fm C

nggawe loro atimu

Am Dm

aku.. ora menghargai

G

koe sing gemati..

F G

yowes rapopo.. rasah digetuni..

Em Am

cukup aku ngerti perjuanganku

A Dm G

dadi esemmu.. ning uripmu..

Reff :

F G Em

sak jembare segoro

Am Dm E

aku ikhlas yen akhire

Am A

kudu nompo loro iki

F G Em Am

tu..lung ojo koe ninggalke aku

Dm G C

a..ku.. pe..ngen ning sandingmu..

Musik : Dm G Em Am

Dm E Am A

F G Em Am

Dm G C

F G

yowes rapopo.. rasah digetuni

Em Am

cukup aku ngerti perjuanganku

A Dm G

dadi esemmu.. ning uripmu..

Reff :

F G Em

sak jembare segoro

Am Dm E

aku ikhlas yen akhire

Am A

kudu nompo loro iki

F G Em Am

tu..lung ojo koe ninggalke aku

Dm G C

a..ku.. pe..ngen ning sandingmu..

F G

pancen iki dalane

Em

aku raiso nompo

Am Dm

aku wis iso nerimo

G C

tapi aku sing ora lilo

F G

pengenmu ke..pie

Em Am

pengenku nyanding koe

Dm

wes lalekke aku

G C

tak cobo nompo anane..

F

mungkin wis takdire

G

kudu dikuatke

C G Am

nompo.. kenyataane

Dm

aku ro koe..

G C

pancen.. dudu jodone..

Outro : F Dm G C