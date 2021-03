Chord dan Lirik Lagu Linting Daun - Bondan Prakoso, Viral di TikTok 'Linting Daun Labat Sangat'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Simak Chord dan Lirik lagu berjudul Linting Daun yang dinyanyikan oleh Bondan Prakoso dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok dengan liriknya berbunyi Linting Daun Labat Sangat, chord dan lirik lagu Linting Daun - Bondan Prakoso banyak dicari.

Berikut chord dan liriknya dilansir dari Tribu Solo dalam artikel 'Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Linting Daun (Narkoba) - Bondan Fade 2 Black: Linting Daun Labat'

[Intro]

C

C

linting daun labat sangat

C

lambat laun goyang-goyang

F G

bikin manyon buat hati

C

makin bimbang..

Dm F

tawa canda mati rasa

G C

ngomong sendirian..

C

linting daun suntik tangan

C

hirup asap obat ditelan

F G C

ingin terbang melihat bintang

Dm F

over dosis rumah sakit

G C

nyawa pun melayang..

[Chorus]

C

narkoba slalu membius kaum muda

entah itu wanita pria waria semua sama

awalnya coba-coba dan mulai tergoda

ujung-ujungnya orang tua stres di kepala

pusing dengan anaknya sering ngelinting

daun khas tanah rencong bangkitkan adrenalin

terpacu terpancing sampai ke titik paling runcing

jantung berdetak kencang sudah kayak kuda lumping

bing..bing..bingo...tepat sasaran

menembus ruang khayalan

ingin terbang membentuk bintang

tapi yang kau hayalkan tak seperti kenyataan

yang slama ini kau dapatkan..

rill.. barang haram mulai memanggil

rill.. exstasi sabu buat kita gokil

sel darah mu terasa makin mengecil

maka dari itu barang haram tak baik tuk anak kecil