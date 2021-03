Link Live Streaming Burnley vs Arsenal: Kick Off Jam 19:30 WIB, Willian dan Aubameyang Starter

Link Live Streaming Burnley vs Arsenal

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Berikut susunan pemain Burnley vs Arsenal, Willian dan Aubameyang langsung hiasi starting line up The Gunners, Sabtu (6/3/2021)

Mikel Arteta mengincar tiga poin penuh saat melawat ke markas Burnley di Turf Moor.

Pelatih asal Spanyol itu langsung memainkan Aubameyang di sisi depan.

Striker asal Gabon itu bakal disokong oleh Willian dan Odegaard.

Sementara itu di sisi pertahanan, David Luiz bakal jadi tembok di lini pertahanan Arsenal.

Selengkapnya, berikut susunan pemain Burnley vs Arsenal:

Burnley

Pope, Lowton, Tarkowski, Mee, Talor, McNeil, Westwood, Brownhill, Gudmondsson, Vydra, Wood

Pelatih: Sean Dyche