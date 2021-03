Chord dan Lirik Lungo'o Yen Pancen Kowe Wes Ra Tresno Viral di TikTok, Lagu Lungo'o - Safira Inema

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak Chord dan Lirik lagu berjudul Lungo'o yang dinyanyikan oleh Safira Inema dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok dengan liriknya berbunyi Lungo'o Yen Pancen Kowe Wes Ra Tresno, chord dan lirik lagu Lagu Lungo'o - Safira Inema banyak dicari.

Berikut chord dan liriknya.

Intro: F G C Am

F G C

C F

Opo iseh kelingan koe ro aku

C C

Seng tau ngancani susah senangmu

Am

Nanging opo kenyataan

Dm

Koe ngelarani ati iki

G

Kabeh janji manismu ora ono bukti

C F

Aku ra mekso koe dadi jodoku

G C

Seng tak jalok tulus seko atimu

Am

Nek pancen sliramu kui

Dm

Tulus tresno karo aku

G

Ra bakal lungani aku

C

Mergo kurangku

F G

Nggo ngopo aku nggondeli

C Am

Dinggo ngopo aku nggetuni

F

Jodoh lan rejeki

G C

Neng tangane gusti

Reff:

F G C Am

Lungo’O yen pancen kowe ora tresno

F G C

Timbang neng kene jebule mung kepekso

F G C Am

Aku wes lilo, uwes iso nompo

F C

Yen lungamu mergo wong liyo