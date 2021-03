Sambang Wisata Ala Bupati Sanusi, Setiap Pekan Plesir ke Tempat Wisata di Kabupaten Malang

SURYA.CO.ID, MALANG - Setiap hari Sabtu, Bupati Malang, Muhammad Sanusi akan rutin mengunjungi tempat wisata di Kabupaten Malang.

Sanusi menamakan kegiatannya itu dengan tajuk Sambang Wisata.

"Dengan begitu kami bisa mengetahui setiap potensi wisata yang bisa dikembangkan di setiap kecamatan. Program ini akan dikolaborasikan dengan program yang lain tentang infrastruktur. Akan ada Sambang Wisata sekaligus Sambang Produk," terang Sanusi ketika dikonfirmasi, Jumat (5/3/2021).

Sanusi ingin memacu mentalitas kreatif para pengelola wisata untuk mewujudkan one village one product, one village one destination.

"Sembari berjalan sembari kita sambil gotong royong kerja bakti membersihkan jalan di setiap yang kita lalui," ucap pemenang Pilkada Malang 2020.

Sanusi mengarahkan agar setiap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di setiap desa rutin menjalin kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang.

Menurutnya, pengembangan sumber daya manusia (SDM) wajib diwujudkan untuk memajukan wisata di Kabupaten Malang.

"Dari segi pengembangan SDM akan melalui Dinas Pariwisata melalui diklat atau pembekalan atau pelatihan di Pokdarwis dan dikolaborasikan dengan Kementerian Pariwisata," beber Sanusi.

Terakhir, Sanusi mejelaskan jika program Sambang Desa sudah berlangsung sejak pekan lalu.

"Pada Sabtu depan kami akan menuju Kecamatan Pujon," tutupnya.