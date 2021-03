Chord dan Lirik Lagu Satru - Denny Caknan & Happy Asmara, Viral di TikTok Tulung Percoyo Aku Sayang

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak Chord dan Lirik lagu berjudul Satru yang dinyanyikan oleh Denny Caknan dan Happy Asmara yang kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok dengan liriknya berbunyi Tulung Percoyo Aku Sayang Awakmu, chord dan lirik lagu Satru - Denny Caknan dan Happy Asmara banyak dicari.

Berikut chord dan liriknya

[Intro]

C G F -Em A..Dm Em F G..

C G

unine batin dungoku..

F G Am

ra luput ko jenengmu..

Dm G Em Am

aku ngedem-ngedem atimu..

F G

bakoh mempertahankanmu..

[Interlude] Am F -C/E Dm G

F C

Gusti.. kulo mpun manut dalane..

Dm G C

mung jenengan sing ngatur critane..

Am Em

sing jelas aku mikir kedepane..

F G

opo bakal hubungan satru sak teruse..

[Chorus]

F G Em Am

tulung percoyo aku sayang awakmu..

Dm Em Am A

buktine sampean nglirik liyane..

F G Em

sumpah ra koyo sing

Am Dm

mbok pikir selama iki..

G C

mas isoku meneng.. ngajeni awakmu..