Lirik dan Chord Lagu Daydreaming - Paramore, Daydreaming All The Time Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Simak lirik dan chord lagu Daydreaming yang dinyanyikan oleh Paramore dan viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok dengan liriknya berbunyi daydreaming all the time, chord dan lirik lagu Daydreaming - Paramore banyak dicari.

Intro:

D G x2

D A G

Living in a city of sleepless people

D A G D A G

Who all know the limits and won't go too far outside the lines

D A G

Cause they're' out of their minds.

D A G

I wanna get out and build my own home

D A G D A G

On a street where reality is not much different from dreams I've had

D A G

A dream is all I have...

G

CHORUS:



D

Daydreaming

G

Daydreaming all the time

D

Daydreaming

G

Daydreaming into the night

D A

Daydreaming

G

Daydreaming all the time

D A

Daydreaming

G

Daydreaming into the night

And I'm alright D G



D A G D

Creep past the hours like the shorter hand on the clock

A G

Hanging on a wall of a schoolhouse somewhere

D A G

We wait for the bell

D A G

And we dream of somewhere else

CHORUS:

D

Daydreaming

G

Daydreaming all the time

D

Daydreaming

G

Daydreaming into the night

D A

Daydreaming

G

Daydreaming all the time

D A

Daydreaming

G

Daydreaming into the night

And I'm alright D

A G D

Not that I won't remember where I'm from

Bm A G

Just don't wanna be here no more

Bm A G

It's not enough

D

(We're only half alive)

Bm A G

I'm gonna go

D

(We're only half alive)

Bm A G

Where the rest of the dreamers go

D

(We're only half alive)

Bm A G

Where the dreamers go

G

Ohhh..

D G x2

CHORUS:

D A

Daydreaming

G

Daydreaming all the time

(Dreaming is all I have)

D A

Daydreaming

G

Daydreaming into the night

And I'm alright

D A

Daydreaming

G

Daydreaming all the time

(Dreaming is all I have)

D A

Daydreamer

G

We used to be half alive

Now I'm alright D

G

I'm Alright

D

I'm Alright