Chord dan Lirik Lagu Kau Tak Sendiri - Bondan Prakoso, Viral di TikTok Saat Kau Merasa Hidup Sendiri

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak Chord dan Lirik lagu berjudul Kau Tak Sendiri yang dinyanyikan oleh Bondan Prakoso dan viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok dengan liriknya berbunyi Saat Kau Merasa Hidup Sendiri, chord dan lirik lagu Kau Tak Sendiri - Bondan Prakoso banyak dicari.

Baca juga: Lirik dan Chord Lagu The Show - Lenka Im Just a Little Bit Caught in The Middle Viral di TikTok

Baca juga: Lirik dan Chord Lagu Heartbreaking Anniversary - Giveon Say Thaat You Love Me Viral di TikTok

Berikut chord dan liriknya dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Chord Gitar dan Lirik Lagu Kau Tak Sendiri - Bondan Prakoso: Di Saat Kau Merasa Hidup Sendiri'

Intro: C Em F C Dm Am F C

C Em F C

Di saat kau merasa hidup sendiri

Dm Am F C

dalam kerasnya dunia, tersenyumlah

C Em F C

Bila kau pun harus berputus asa

Dm Am F C

berpikir semua kan berakhir tersenyumlah

F C

Kau tak sendiri aku di sini

G Am

menantimu bersama hangatnya mentari

F C

Kau tak sendiri aku disini

Dm E

berikan tanganmu mari kita hadapi

Chorus:

F C

Hidup memang tak slalu seperti

G Am

yang kau inginkan, yang kau harapkan

F C

Hadapilah dengan hati tenang

Dm E

dan tetap melangkah, kau tak sendiri

Intro: C Em F C Dm Am F C

C Em F C

Perhatikan sekitar coba kau amati

Dm Am F C

hidup bukan sekedar tentang patah hati

C Em F C

Dan semua yang terjadi ambil hikmahnya

Dm Am F C

Om Iwan pun berkata ambil indahnya