Bank Jatim Raih Penghargaan Indonesia Best BUMD Awards 2021

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau bankjatim kembali torehkan prestasi di awal tahun.

Dalam ajang Indonesia Best BUMD 2021 bertema Region The Front Line of Indonesia Economic Recovery, bankjatim berhasil meraih kategori Regional Bank sebagai Supporting Local Business Industries Through Outstanding Business Development Program at East Java.

"Penilaian pemenang dilakukan dengan metode analisis media monitoring melalui content analysis," jelas

Umi Rodiyah, Corporate Secretary bankjatim, Kamis (4/3/2021).

Media monitoring tersebut melihat berbagai sentimen positif yang muncul di media mainstream dan media sosial yang ada.

Adapun indikator penilaian yang digunakan dalam penghargan ini adalah publikasi, inovasi, dan layanan masyarakat.

Seremonial penghargaan diselenggarakan secara virtual dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.

Dalam sambutannya, Beliau menyampaikan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi daerah.

"Pulihnya perekonomian daerah akan menjadi fondasi untuk pemulihan ekonomi nasional," terang Airlangga.

Umi yang mengikuti seremonial tersebut berharap dengan adanya penghargaan ini, bankjatim semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja.

Sehingga dapat lebih berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional khususnya perekonomian daerah di Jawa Timur.



Foto : ist/bankjatim

