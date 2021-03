Vaksinasi Jatim Tertinggi Nasional, Khofifah: Tahun Ini Vaksinasi Covid-19 di Jawa Timur Selesai

SURYA.CO.ID, BLITAR - Capaian vaksinasi Covid-19 Jawa Timur menjadi yang tertinggi Indonesia. Per hari ini, Rabu (3/3/2021), capaian vaksinasi di Jawa Timur telah mencapai 510.027 orang.

Capaian vaksinasi Jawa Timur ini menempati urutan tertinggi nasional, mengungguli Jawa Tengah yang capaiannya 435.059 orang, kemudian Jawa Barat capaiannya sebanyak 300.410 orang dan DKI Jakarta yang capaiannya 251.179 orang.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, bahwa ini membuktikan kesungguhan Jawa Timur untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Vaksinasi memang sengaja dikebut agar terjadi percepatan terbentuknya herd immunity.

"Kami sangat bersyukur, capaian vaksinasi Jatim saat ini tertinggi. Ke depan kami berharap cakupannya akan semakin luas, utamanya bagi masyarakat yang termasuk prioritas bisa segera mendapatkan vaksinasi," kata Khofifah, pada media usai sertijab Bupati dan Wakil Bupati Blitar, di DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (3/3/2021).

Ia menegaskan, jalannya vaksinasi yang juga berseiring dengan PPKM I, PPKM II, dan PPKM Mikro I dan saat ini PPKM Mikro II, membawa hasil signifikan di Jawa Timur.

Terbukti, saat ini Jawa Timur sudah bebas dari zona merah. Selain itu, per update pekan ini, sebanyak 16 daerah di Jatim sudah masuk zona kuning atau zona rendah risiko penularan Covid-19.

Daerah yang masuk zona kuning adalah Kabupaten Tulungagung, Malang, Lumajang, Jember, Bondowoso, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Probolinggo, Situbondo, Pasuruan, Mojokerto, Bangkalan, Lamongan, dan Bojonegoro serta Kota Probolinggo.

Sedangkan yang masih berstatus zona oranye adalah Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Mojokerto dan Kota Kediri. Kemudian Kabupaten Trenggalek, Ponorogo, Kediri, Tuban, Ngawi, Nganjuk, Magetan, Pacitan, Banyuwangi, Jombang, Sidoarjo, Gresik, dan Blitar.

Dan untuk zona merah, sudah dua pekan ini, Provinsi Jawa Timur telah dinyatakan bebas zona merah.

"Jalannya PPKM hingga PPKM Mikro seiring dengan vaksinasi alhamdulillah membawa dampak yang signifikan, kasus menurun, tingkat hunian ruang isolasi menurun, dan kita akan jaga ini dengan memaksimalkan vaksinasi dan menjaga ketertiban protokol kesehatan," tegas Khofifah.

Terkait stok vaksin, dikatakan Khofifah, bahwa Provinsi Jawa Timur sifatnya menunggu dari pusat sembari terus melaporkan progres capaian. Prinsipnya first in first out. Dan saat ini yang masih ada di cool room Jatim adalah buffer stock.

Yang digunakan untuk vaksinasi kelompok-kelompok prioritas. Seperti contohnya beberapa waktu belakangan dilakukan vaksinasi untuk IWAPI, KONI dan banyak lagi organisasi. Dikatakan Khofifah, stoknya untuk buffer stock di Jatim mencapai 9.000 dosis.

"Insya Allah, tahun ini vaksinasi Covid-19 di Jawa Timur selesai sehingga Corona tidak akan sempat merayakan ulang tahun keduanya. Jatim Bangkit," pungkas Khofifah.