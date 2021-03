Head to Head Liverpool vs Chelsea, Comeback 3 Pemain Pilar The Reds, Thiago Silva Berpeluang Tampil

Head to Head Liverpool vs Chelsea

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Simak Head to Head dan perkiraan susunan pemain Liverpool vs Chelsea, tiga pemain pilar The Reds siap tampil.

Laga Big Match akan tersaji antara Liverpool vs Chelsea di Anfield pada Jumat (5/3/2021) dini hari nanti.

Liverpool masih dominan saat menghadapi The Blues dalam lima laga terakhir.

Pasukan Jurgen Klopp mampu 3 pertandingan dan kalah dalam 2 laga saat bertemu dengan Chelsea.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Crystal Palace vs Man United, Burnley Tantang Leicester

Pertemuan terakhir terjadi di Stamford Bridge pada 20 September 2020 silam.

Saat itu, the Blues yang masih diasuh oleh Frank Lampard harus bermain 10 pemain akibat dikartu merahnya Andreas Christensen.

Liverpool berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 2-0 dari lesakkan dua gol Sadio Mane.

Sementara pada pertemuan terakhir di Anfield pada 22 Juli 2020. Liverpool berhasil pesta gol ke jala Chelsea dengan skor 5-3.

Oxlade Chamberlain gol yang membuat skor akhir 5-3 untuk keunggulan Liverpool (Twitter: Liverpool)

Lima gol dari Liverpool itu masing-masing dicetak oleh Naby Keita, Trent Alexander Arnold, Giorgino Wijnaldum, Roberto Firmino dan Alex Oxclade Chamberlain.