Chord dan Lirik Bahagialah Bersamanya - Alcas Viral di TikTok, 'Bahagialah Bersamanya Raihlah Semua'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Inilah Chord dan Lirik lagu berjudul Bahagialah Bersamanya yang dinyanyikan oleh Alcas dan viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok dengan liriknya berbunyi Bahagialah Bersamanya Raihlah Semua, chord dan lirik lagu Bahagialah Bersamanya - Alcas banyak dicari.

Berikut chord dan liriknya dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Lirik Lagu dan Chord Bahagialah Bersamanya - Alcas, Semua yang Telah Ku Ungkapkan'

C

Semua yang telah ku ungkapkan

Em

Takkan pernah ku lupakan

F

Terlalu banyak pengorbanan

G

Yang kulakukan untukmu

C

Semua yang telah ku berikan

Em

Takkan pernah ku lepaskan

F

Terlalu banyak kenangan

G

Antara kita berdua

F C

Satu pintaku padamu

F G

Bahagialah dengan dirinya

F C

Bila itu terbaik untukmu

F G

Jangan pernah sesali semua itu

Reff:

C G

Bahagialah bersamanya raihlah semua

Am Em

Sayanginya dirinya dan berikan cinta

F C

Biarkanlah aku disini

Dm G

Menangis pedih karena luka

C G

Dan biarkanlah semua terjadi padaku

Am Em

Mungkin ini memang terbaik untukku

F C

Tuk melepaskan dirimu

Dm G

Di hatiku selamanya dalam hidupku

Berikut videonya.