Lirik dan Chord Lagu Surrender - Nathalie Taylor 'Whenever You Ready", Viral di TikTok

SURYA.co.id, - Simak Lirik dan Chord Lagu Surrender yang dinyanyikan oleh Nathalie Taylor dan Viral di TikTok.

Lagu berjudul Surrender dari Nathalie Taylor menjadi Viral di TikTok sejak pertengahan tahun 2020 silam.

Liriknya "Whenever you're ready, Whenever you're ready, Can we, can we surrender".

Sejak viral di TikTok, video klip lagu ini telah ditonton oleh lebih dari 44 juta orang di Youtube,

Langsung saja, berikut Lirik dan Chord Lagu Surrender dari Nathalie Taylor.

Lirik dan Chord Lagu Surrender - Natalie Taylor.

[Intro]

C G G D Em Em

[Verse]

C G

We let the waters rise

D Em

We drifted to survive

C G

I needed you to stay

D Em

But I let you drift away

C C

My love where are you? My love where are you?

[Chorus]

G Am Em

Whenever you're ready, Whenever you're ready

G Am Em

Whenever you're ready, Whenever you're ready

Bm C Em

Can we, can we surrender

Bm C Em G

Can we, can we surrender

Am Em

I surrender

[Verse]

C G

No one will win this time

D Em

I just want you back

C G

I'm running to your side

D Em

Flying my white flag, my white flag

C C

My love where are you? My love where are you?

[Chorus]

G Am Em

Whenever you're ready, Whenever you're ready

G Am Em

Whenever you're ready, Whenever you're ready

Bm C Em

Can we, can we surrender

Bm C G

Can we, can we surrender

Am Em

I surrender