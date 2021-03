Lirik dan Chord Lagu Hanya Rindu - Andmesh, Akan Dinyanyikan Melisa Indonesian Idol 2021 Malam ini

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Hanya Rindu yang dipopulerkan oleh Andmesh Kamaleng.

Lagu Hanya Rindu kabarnya akan dibawakan oleh Melisa Indonesian Idol 2021 di Spektakuler Show 7.

Hal ini sesuai potongan lagu yang dituliskan dalam unggahan Instagram @Indonesianidol berjudul tebak lagu.

[Intro]

Em C G D C

Am G/B C D

[Verse]

G

Saat ku sendiri

D

Ku lihat foto dan video

C D

Bersamamu yang t'lah lama

G C

Kusimpan

G

Hancur hati ini

D

Melihat semua gambar diri

C D G

Yang tak bisa ku ulang kembali

[Chorus]

Em

Kuingin saat ini

C G

Engkau ada disini

D Em

Tertawa bersamaku

C D

Seperti dulu lagi

Em

Walau hanya sebentar

C G D Em

Tuhan tolong kabulkanlah

Am C

Bukannya diri ini

D

Tak terima kenyataan

( G )

Hati ini hanya rindu



[Interlude]

G G/B C D