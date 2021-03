Chord dan Lirik Lagu Sai Anju Ma Au - Victor Hutabarat, Viral di TikTok Molo Hurimangi Pambahenanmi

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Inilah Chord dan Lirik lagu berjudul Sai Anju Ma Au yang dinyanyikan oleh Victor Hutabarat dan viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok dengan liriknya berbunyi 'Molo hurimangi, pambahenanmi na tu au', chord dan lirik lagu Sai Anju Ma Au - Victor Hutabarat banyak dicari.

dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Chord dan Lirik Lagu Sai Anju Ma Au - Victor Hutabarat Dimainkan dari Kunci C'

[Intro] C G D G D

[Verse 1]

G

Aha do alana

G C G

dia do bossirna, hasian

D

umbahen sai muruk ho tu au

D

molo tung adong na sala nahubaen

G C D

denggan pasingot hasian

.

[Verse 2]

G

molo hurimangi

G

pambahenanmi na tu au

Am C

da tung maniak ate-ateki

D

sipata bossir soada nama i

G D

dibahen ho mangarsak au

.

[Reff]

G

Molo adong na sala

C

manang na hurang pambahenan ki

G D

sai anju ma au, sai anju ma au

G

ito hasian

C G D

sai anju ma au, sai anju ma au

G D

ito nalagu

.

[Intro]

G C A D C

G C D G D

[Verse 3]

G

molo hurimangi

G

pambahenanmi na tu au

Am C

da tung maniak ate-ateki

D

sipata bossir soada nama i

G D

dibahen ho mangarsak au

.

[Chorus]

G

Molo adong na sala

C

manang na hurang pambahenan ki

G D

sai anju ma au, sai anju ma au

G

ito hasian

C G D

sai anju ma au, sai anju ma au

G D

ito nalagu

C G D

sai anju ma au, sai anju ma au

G

ito hasian

C G D

sai anju ma au, sai anju ma au

G

ito nalagu

