Lirik dan Chord Lagu Aku Kangen Aku Rindu - Alexa Key, I Miss Some of Your Voice

Penulis: Arum | Editor: Adrianus

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu berjudul "Aku Kangen Aku Rindu" yang dipopulerkan oleh Alexa Key.

Hingga kini, Minggu (28/2/2021) video klip tersebut sudah ditonton lebih dari 3 juta kali.

I miss your body I miss your face

I miss your breathe And I miss your finger

I miss your cards On your credit cards

I miss your house And I miss your dog

I miss your neck And I miss your eyes

Miss your hair and your Belly Button

I miss your love And I miss your laugh

Miss your life And I miss your lies

C#m A B

I miss you smell of your body

F#m

Miss the smell of your breath

C#m A B

I miss the way you laugh

C#m A B F#m

Aku kangen matamu Dan aku rindu

C#m A B

Caramu melihat aku

C#m A B

I miss some of your voice

F#m

I miss you when you talk

C#m A B

I miss the way you walk

C#m A B F#m

Aku kangen pelukmu Aku rindu belaimu

C#m A B

Aku kangen aku rindu

[chorus]

E B

Sumpah aku rindu kepadamu

C#m G#m

Sumpah aku kangen kepadamu

G# A

I never talk I could be on this way

F#m

Cinta setengah mati

C#m A B

I miss the shape of your lips

F#m

I miss the taste of your lips

C#m A B

Aku kangen cium kamu

C#m A B

I miss the shape of your lips

F#m

I miss the taste of your lips

C#m A B

Aku kangen aku rindu