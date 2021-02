Chord dan Lirik Lagu Sepanjang Jalan Kenangan - The Rain, Viral di TikTok 'Hujan yang Rintik-rintik'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Inilah Chord dan Lirik lagu berjudul Sepanjang Jalan Kenangan yang dinyanyikan oleh The Rain dan viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok dengan liriknya berbunyi 'Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu', chord dan lirik lagu Sepanjang Jalan Kenangan - The Rain banyak dicari.

Lirik dan Chord Lagu Sepanjang Jalan Kenangan - The Rain

[Intro]

C F Fm C G C G

C Dm

Sengaja aku datang ke kotamu

G C

Lama nian kita tak bertemu

C7 F Fm

Ingin diriku terulang kembali

C G C G

Berjalan-jalan bagai tahun lalu

[Reff]

C

Sepanjang jalan kenangan

Dm

Kita s'lalu bergandeng tangan

G

Sepanjang jalan kenangan

C

Kau peluk diriku mesra

C7 F Fm

Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu

C G

Menambah nikmatnya

C Fm

malam syahdu

C Dm

Walau diriku kini t'lah berdua

G C

Dirimu pun tiada berbeda

C7 F Fm

Namun kenangan s'panjang jalan itu

C G C G

Tak mungkin lepas dari ingatanku



[Reff]

C

Sepanjang jalan kenangan

Dm

Kita s'lalu bergandeng tangan

G

Sepanjang jalan kenangan

C

Kau peluk diriku mesra

C7 F Fm

Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu

C G

Menambah nikmatnya

C Fm

malam syahdu

[Interlude]

C F Fm C G C G

C7 F Fm

Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu

C G

Menambah nikmatnya

C Fm G

malam syahdu

