Pemeran Elsa Ikatan Cinta Mendadak Pamit di Medsos, Glenca Chysara: Izin Rehat Dulu Ya

Penulis: Alif Nur | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.CO.ID - Pemeran Elsa di sinetron Ikatan Cinta alias Glenca Chysara mendadak mencuri perhatian warganet.

Melalui media sosialnya, Glenca Chysara mengumumkan dirinya bakal rehat sejenak.

Glenca Chysara pemeran Elsa di sinetron Ikatan Cinta (Instagram @glencachysaraofficial)

Bukan rehat dari kesibukan syuting, melainkan ia ingin berhenti sejenak dari media sosialnya.

Sebelumnya Glenca memang terlihat cukup aktif bermain sosial media.

Ia kerap kali menunjukkan keakraban dengan pemain sinetron Ikatan Cinta lainnya.

Namun, tokoh antagonis di sinetron Ikatan Cinta tersebut ternyata ingin mundur sejenak dari hingar bingar jagat maya

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Glenca melalui Insta Story Instagram-nya.

"Hi, untuk sementara waktu saya izin rehat dulu ya dari sosial media," tulis Glenca dalam Insta Story Instagram @glencachysaraofficial, Kamis (26/2/2021).

"Untuk teman-teman dekatku, u know where to find me (kamu tahu dimana harus menemukan ku)," lanjutnya.