Lirik dan Chord Lagu Seharusnya Aku - Elsa Pitaloka 'Pahit yang Kuterima' Viral di TikTok

SURYA.co.id, - Simak Lirik dan Chord Lagu Seharusnya Aku yang dinyanyikan oleh Elsa Pitaloka yang Viral di TikTok.

Lagu Seharusnya Aku yang dinyanyikan oleh Elsa Pitaloka sedang menjadi lagu trending dan Viral di TikTok.

Tercatat, video klip Seharusnya Aku yang diunggah di kanal Youtube sejak November 2020 silam telah ditonton lebih dari 19 juta penonton.

Langsung saja, berikut Lirik dan Chord Lagu Seharusnya Aku-Elsa Pitaloka yang Viral di TikTok.

Lirik dan Chord Lagu Seharusnya Aku - Elsa Pitaloka

[Intro]

Am-C-Am G Dm Am

G C Dm Am

G C Dm E Am

[Verse 1]

Am

Coba kau ingat ingat kembali

G

Siapa yang ada di saat kamu terluka

Dm Am

Aku bukan dia

G Am

Namunnya kau tak pernah merasa

Dm Am

Aku bukan dia

G Am F E

Namunnya kau tak pernah merasa

[Pre-Chorus]

Am

Setelah semuanya kini berlalu

G

Luka di hatimu tak lagi berasa pilu

Dm Am

Pahit yang kut'rima

G Am

Manisnya orang lain yang punya

Dm Am

Pahit yang kut'rima

G Am E

Manisnya orang lain yang punya

[Reff]

Am G

Kekasih di mana kurangnya aku padamu

Dm Am E

Sehingga kau tak dapat melihat cinta

Am G

Sakitmu selalu aku yang ada untukmu

Dm Am

Senangmu tak pernah kau bagi untukku

[Verse 2]

G C

Harusnya aku bukanlah dirinya

G Am

Orang yang pertama kau cinta

G C

Harusnya aku bukanlah dirinya

G Am

Orang yang pertama kau cinta