Lirik dan Chord Lagu Gara Gara Mas Al - Putri Sagita, Aku di Depan TV Ku Menangis Sendiri

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Gara Gara Mas Al yang dipopulerkan oleh Putri Sagita.

Sekedar info, lagu Gara Gara Mas Al ini terinspirasi dari sosok Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta.

Reff :

Am

aku di depan TV, ku menangis sendiri

Dm

tuh gara-gara Mas Al

G

aku terpaku, aku terhanyut

F G Am

semua itu gara-gara Mas Al

Am

aku di depan TV, ku menangis sendiri

Dm

tuh gara-gara Mas Al

G

aku terpaku, aku terhanyut

F G Am

semua itu gara-gara Mas Al

.

Intro : Am Am Dm

G F Am

.

Am

cintaku hanya untuk Mas Al

Dm

perasaanku hanya untuk Mas Al

G

aku akan setia takkan berpaling muka

F Am

semua itu hanya untuk Mas Al

.

G C

mas al memang buat ku begini

Dm E

aku terpaku aku terpana

G C

aku hampir gila karena Mas Al

Dm E

cintaku hanya untukmu Mas Al

.

Reff :

Am

aku di depan TV, ku menangis sendiri

Dm

tuh gara-gara Mas Al

G

aku terpaku, aku terhanyut

F G Am

semua itu gara-gara Mas Al

.

Am

aku di depan TV, ku menangis sendiri

Dm

tuh gara-gara Mas Al

G

aku terpaku, aku terhanyut

F G Am

semua itu gara-gara Mas Al

.

Musik : Am

(Mas Al)

Am Am Dm

G F Am

.

Am

cintaku hanya untuk Mas Al

Dm

perasaanku hanya untuk Mas Al

G

aku akan setia takkan berpaling muka

F Am

semua itu hanya untuk Mas Al

.

G C

mas al memang buat ku begini

Dm E

aku terpaku, aku terpana

G C

aku hampir gila karena Mas Al

Dm E

cintaku hanya untukmu Mas Al

.

Reff :

Am

aku di depan TV, ku menangis sendiri

Dm

tuh gara-gara Mas Al

G

aku terpaku, aku terhanyut

F G Am

semua itu gara-gara Mas Al

.

Am

aku di depan TV, ku menangis sendiri

Dm

tuh gara-gara Mas Al

G

aku terpaku, aku terhanyut

F G Am

semua itu gara-gara Mas Al