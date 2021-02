Dwinda Larasati, Siap dengan Perubahan dan Tren Terbaru

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Setelah berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, Dwinda Larasati kini mantap menggeluti bidang marketing communications.

"Setelah dijalani, ternyata banyak hal menarik yang tidak pernah saya temui sebelumnya," ungkap perempuan kelahiran 19 Juli 1991 ini, Sabtu (27/2/2021).

Menjadi seorang marcomm, ia dituntut update dan melek dengan tren terbaru, tidak boleh sampai ketinggalan, apalagi dengan kompetitor.

"Selain itu juga harus lebih kreatif dan out of the box. Apalagi di era digital seperti ini," kata Marcomm Bukit Darmo Golf ini.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital memberikan tantangan tersendiri. Pasalnya, ia harus berkejaran dengan waktu.

"Jangan sampai promo, kegiatan, konten, dan lain-lain yang dibuat keburu basi. Apalagi di era pandemi, sulit sekali teman-teman sales bisa visit dan bertemu langsung dengan klien. Maka peran marcomm ekstra dua kali lipat," papar Dwinda.

Untuk meningkatkan kualitas diri, ia menyediakan waktu beberapa hari untuk mengikuti kelas webinar marketing communications.

"Menjadi marcomm artinya harus siap dengan perubahan dan tren baru. Kalau tidak, kita akan tertinggal," tutupnya.