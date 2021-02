Chord dan Lirik Lagu Gak Pernah Cukup - Denny Caknan, Mungkin Ati Sing Tak Wenei Durung Cukup 

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Gak Pernah Cukup - Denny Caknan yang sedang trending di YouTube.

Lagu Gak Pernah Cukup - Denny Caknan dirilis pada 14 Februari 2021 dan sudah ditonton lebih dari 4 juta kali. Berikut selengkapnya.

F G

Mungkin ati.. sing tak wenei..

Am Dm G

Durung cukup.. kanggo pengenmu..

C F G E

Sampek mandek'e nyowoku..

Am Dm G

Ra bakal mbok tanggepi..

Am G F G

Kuat iki

F G

Sak pinter-pinter'e lehmu ndelekne..

Em E Am

Sak rapi rapine lehmu ngapusi

G Dm

Aku tetep ngerti..

G

Mergo tulus'e ati

F G

Jane atimu sing tak enteni..

Em E Am

Nguatne aku ning urip iki..

G Dm

Nyatane ra ono..

G Dm

Raono perhatianmu..

G C G/B

Aku.. selalu bisa mengertimu..

Am Dm

Hingga ku tak tau lagi..

G C C7

Caraku menghibur diri..

Chorus:

F G Em

Mungkin ati.. sing tak wenei..

Am Dm G

Durung cukup.. kanggo pengenmu..

C F G E

Sampek mandek'e nyowoku..

Am Dm G

Ra bakal mbok tanggepi..

(F)

Kuat iki..

F G

Sakjane atimu sing tak enteni..

Em E Am

Nguatne aku ning urip iki..

G F

Nyatane ra ono..

G Dm

Raono perhatianmu..

G C G/B

Aku.. selalu bisa mengertimu..

Am Dm

Hingga ku tak tau lagi..

G C Bb C

Caraku menghibur diri..

Chorus:

F G Em

Mungkin ati.. sing tak wenei..

Am Dm G

Durung cukup.. kanggo pengenmu..

C F G E

Sampek mandek'e nyowoku..

Am Dm G

Ra bakal mbok tanggepi..

C F G

Kuat iki..

Em E Am Dm G

Kuat.. i..ki..

Am Dm G

Ra mbok tanggepi..