Biodata Via Vallen Pedangdut yang Dipercaya Bawakan Soundtrack Film Terbaru Disney, Karir Melejit

SURYA.CO.ID - Inilah biodata Via Vallen, pedangdut yang dipercaya mengisi original soundtrack (OST) film terbaru Disney, Raya and The Last Dragon.

Perlu diketahui, lagu yang dibawakan Via Vallen berjudul Kita Bisa.

Lagu Kita Bisa merupakan versi Bahasa Indonesia dari lagu Lead the Way yang dipopulerkan oleh Jhené Aiko.

Kesempatan tersebut mewujudkan mimpi dan angan-angan Via Vallen sejal kecil yang sempat ingin menjadi penyanyi untuk Disney.

"Ya yang pasti kalau ditanya perasaannya gimana seneng banget, karena kan kecil aku suka nonton Disney," kata Via Vallen dalam jumpa pers virtual, Jumat (26/2/2021).

"Aku dulu (kecil) lihat penyanyi Indonesia bawain lagu Disney, aku mikir kapan yaa giliran aku," ungkapnya.

Via Vallen menceritakan awal mula dirinya dihubungi oleh tim dari Disney Indonesia untuk membawakan lagu tersebut.

"Pas Desember tahun kemarin aku dihubungin oleh Disney Indonesia untuk bawain lagu Kita Bisa ini," beber Via Vallen.