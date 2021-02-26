Breaking News:

Musik Terkini

Lirik dan Chord Lagu Umbrella - Ember Island Viral di TikTok, When The Sun Shine

Inilah lirik dan chord lagu Umbrella - Ember Island. Lirik When the sun shine, we'll shine together viral di TikTok.

zoom-inlihat foto Lirik dan Chord Lagu Umbrella - Ember Island Viral di TikTok, When The Sun Shine
YouTube Heracle
Lirik dan Chord Lagu Umbrella - Ember Island Viral TikTok, When the Sun Shine, We'll Shine Together 

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Umbrella - Ember Island yang sedang viral di TikTok.

Lagu Umbrella - Ember Island dipopulerkan oleh Rihanna pada 2008 silam dan hits lagi belakangan ini.

[Verse 1]

F
You have my heart
C
We'll never be worlds apart
G
May be in magazines
Am
But you'll still be my star
Dm
Baby, 'cause in the dark
Am
You can't see shiny cars
Em
And that's when you need me there
F
With you I'll always share, because

[Chorus]

F C
When the sun shine, we'll shine together
G
Told you I'll be here forever
Am
Said I'll always be your friend
F
Took an oath and I'm stick it out till the end
C
Now that it's raining more than ever
G
Know that we still have each other
Am
You can stand under my umbrella
F
You can stand under my umbrella

[Post-Chorus]

G
(Ella, ella, eh, eh, eh)
Em
Under my umbrella
Am
(Ella, ella, eh, eh, eh)
F
Under my umbrella
G
(Ella, ella, eh, eh, eh)
Em
Under my umbrella
Am
(Ella, ella, eh, eh, eh, eh)

[Verse 2]

F
These fancy things
C
Will never come in between
G
You're part of my entity
Am
Here for infinity
F
When the war has took its part
C
When the world has dealt its cards
G
If the hand is hard
F
Together we'll mend your heart, because

[Chorus]

F C
When the sun shine, we'll shine together
G
Told you I'll be here forever
Am
Said I'll always be your friend
F
Took an oath and I'm stick it out till the end
C
Now that it's raining more than ever
G
Know that we still have each other
Am
You can stand under my umbrella
F
You can stand under my umbrella

[Post-Chorus]

G
(Ella, ella, eh)
Em
Under my umbrella
Am
(Ella, ella, ooh-eh)
F
Under my umbrella
G
(Ella, ella, eeeeh)
Em
Under my umbrella
Am
(Ella, ella, eh, eh, eh, eh, eh)

Tags
lirik lagu
SURYA.co.id
viral di TikTok
chord lagu
Ember Island
Chord Umbrella
surabaya.tribunnews.com
Berita Terkait :#Musik Terkini
Penulis: Arum Puspita
Editor: Musahadah
Ikuti kami di
Video Pilihan
Tampang Bripka CS Pelaku Penembakan di Kafe Cengkareng, 2 Bukti Ditemukan hingga Jadi Tersangka
Tampang Bripka CS Pelaku Penembakan di Kafe Cengkareng, 2 Bukti Ditemukan hingga Jadi Tersangka
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan